Salvini in visita a Bollate dopo la prima notte in carcere di RoggeroFuori un presidio dei giovani leghisti che chiedono la grazia
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Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella.
Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori nel 2021.
Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.