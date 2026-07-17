Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi»La premier sui social: «S mi aggredisci, mi difendo. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso»
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Mentre ancora non si placa la discussione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver sparato e ucciso due rapinatori in fuga e per il quale in molti auspicano la grazia, arriva un post della presidente del Consiglio Giorgia Meloni incentrato sul tema dei risarcimenti.
«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali», ha scritto sui social la premier.
Al post è allegata anche una foto della premier e la scritta: “Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque”.
(Unioneonline)