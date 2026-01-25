Brindisi, auto contro un furgone muore un 38enneÈ successo durante un nubifragio che ha colpito la zona nel pomeriggio
Oggi pomeriggio nel Brindisino, durante un forte nubifragio, un 38enne è morto in un incidente che si è verificato lungo la provinciale tra San Vito dei Normanni e Specchiolla.
La vittima era a bordo di una Bmw che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo furgonato, pick-up, guidato da un uomo che è rimasto ferito e le cui condizioni sono in fase d'accertamento.
Inutile, invece, è stato ogni tentativo del personale sanitario intervenuto di rianimare il 38enne. Sul posto anche i vigili del fuoco.
(Unioneonline)