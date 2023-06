Per otto ore è rimasto all’interno dello scuolabus, a quanto pare “dimenticato” dall’operatrice che si trovava sul mezzo. Il piccolo, quattro anni, è stato infine recuperato in buone condizioni.

A raccontare sui social quanto accaduto a Campli, in provincia di Teramo, è una parente del bambino e l’amministrazione comunale ha annunciato che la ditta che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico ha sospeso l’operatrice.

«L'amministrazione comunale - afferma il sindaco, Federico Agostinelli, in una nota - ha inviato alla ditta che ha in carico l'appalto del servizio di trasporto scolastico una formale richiesta di spiegazioni di quanto accaduto. La ditta ha fatto sapere all'amministrazione comunale che l'operatrice in servizio nello scuolabus in cui si sono verificati in fatti in questione è stata già sospesa dall'incarico e che ogni azione legale è in corso di valutazione da parte della stessa ditta».

«L'amministrazione comunale, in attesa di ricevere ogni dovuta spiegazione da parte della ditta - conclude il primo cittadino -, è stata e rimane in costante contatto con la famiglia del minore e si riserva di intraprendere ogni necessaria misura a tutela della famiglia, del minore e dell'amministrazione comunale stessa».

