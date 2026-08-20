Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bambina non sarebbe stata vaccinata.

La salma è stata sequestrata dalla Procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette.

La bambina era entrata in ospedale la prima volta giovedì scorso accusando sintomi come febbre, vomito e inappetenza. Dopo i primi esami disposti dai medici la piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, mentre i genitori erano stati invitati a tornare subito in pronto soccorso in caso di problemi. Due giorni dopo le dimissioni, però, la temperatura corporea era alta nonostante i farmaci.

Durante gli accertamenti sarebbe emerso che la bimba non era stata vaccinata per scelta della famiglia. La bambina quindi è stata nuovamente ricoverata e quando le condizioni si sono aggravate la piccola è stata portata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Di Cristina. Qui è deceduta. Il caso è stato segnalato dall'ospedale alla Procura di Palermo che, oltre a disporre l'autopsia nell'Istituto di medicina legale del Policlinico, ha delegato ai carabinieri l'acquisizione delle cartelle cliniche per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità.

(Unioneonline)

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