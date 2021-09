Una bambina di otto anni è ricoverata all’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta dopo aver ingerito della cocaina.

Un paio di giorni fa la piccola ha accusato degli strani malesseri, fino a perdere conoscenza.

Malori misteriosi il cui motivo è venuto fuori solo dopo, quando trasportata in ospedale è stata sottoposta ad una serie di esami.

Quelli tossicologici hanno rilevato un’elevata quantità di cocaina nel sangue. Per fortuna la bimba è fuori pericolo, mentre la Polizia sta indagando sul caso.

Il padre della piccola è stato arrestato qualche mese fa proprio per spaccio di stupefacenti, ora si trova in casa agli arresti domiciliari. La madre invece era stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata