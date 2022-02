Tragedia in una casa del Pavese: una bimba di sette mesi è morta a Vigalfo, frazione di Albuzzano, dopo essere caduta a terra dal letto matrimoniale dei genitori.

La mamma, una 35enne indiana, l’ha lasciata qualche secondo da sola per svolgere un lavoro in un’altra stanza, probabilmente la figlioletta si è girata ed è caduta sul pavimento, battendo la parte parietale destra del capo e perdendo i sensi. La donna, in preda alla disperazione, ha cercato di contattare il 118, ma non è riuscita a spiegare il dramma per le sue difficoltà nel parlare italiano. Ad aiutarla è stato un vicino e in pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori dell’Areu che hanno intubato la piccola, apparsa subito in condizioni gravi, e le hanno praticato un massaggio cardiaco, per trasportarla infine in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la bimba è morta.

Le autorità hanno disposto l’autopsia.

