Voleva difendere i nipoti a cui una baby gang aveva appena rubato le uova di Pasqua che aveva regalato loro. Per tutta risposta è stato circondato e picchiato dalla banda di ragazzini.

La brutta avventura è capitata a un uomo di 48 anni, ristoratore conosciuto di Crema (Cremona), dove si è verificata l'aggressione quando l’uomo ha chiesto agli adolescenti di restituire le uova che avevano preso ai suoi nipoti, tutti di circa dieci anni.

"Avevo regalato le uova di Pasqua ai miei nipotini: usciti dal mio locale per tornare a casa - ha raccontato il ristoratore - si sono avviati a piedi nel parco di Porta Serio. Poco dopo uno di loro è tornato piangendo, raccontandomi che un gruppo di ragazzi li aveva minacciati e circondati", prendendo loro i regali.

"Così - ha aggiunto il 48enne - sono uscito, ho raggiunto i giardini pubblici e li ho affrontati chiedendo la restituzione delle uova di Pasqua. Loro mi hanno aggredito. Erano una decina, tutti minorenni, alcuni di origine straniera".

L’uomo ha avvisato i carabinieri che hanno identificato i ragazzi. Lui ha riportato qualche contusione, è finito in ospedale per dei controlli, ma nulla di grave.

Non è la prima volta che la banda di adolescenti semina il terrore in quella zona di Crema. "Si tratta dell'ennesimo episodio - ha confermato il ristoratore, che ha il suo locale affacciato proprio sul parco -. Nei giardini di Porta Serio imperversano da tempo questi giovani che fanno il bello e cattivo tempo. Anche per questo ho sporto denuncia".

Pochi giorni fa sempre a Crema un 17enne è stato pestato da un gruppo di coetanei, che lo hanno preso a calci e pugni. Prognosi di 30 giorni per la vittima, mentre i carabinieri sono riusciti a identificare solo uno degli aggressori, un 16enne finito ai domiciliari.

(Unioneonline/L)

