Paura a Faenza, in provincia di Ravenna, per un incendio divampato nello stabilimento della Caviro Extra, società del gruppo Caviro, attivo nel recupero dei sotto-prodotti derivati dalla filiera vitivinicola e agroalimentare, che vengono trasformati in biometano e in prodotti nobili per l'alimentare, il farmaceutico e l'agricoltura.

Tra i loro marchi più famosi il vino “Tavernello”, che viene però prodotto a Forlì.

Il rogo ha avvolto, poco prima di mezzogiorno, 15 silos da 200 metri cubi di alcol situati nella distilleria, con una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione delle imprese vicine.

