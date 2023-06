È di due morti - una donna di 39 anni e il suo figlioletto di 11 anni - il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria.

L’altra figlia della 39enne, una ragazzina di 13 anni, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

L'auto sui cui i tre viaggiavano, un'utilitaria, per cause in corso di accertamento è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri.

L'impatto non ha lasciato scampo a madre e figlio, rimasti intrappolati nell'abitacolo.

Sul posto ambulanze e forze dell’ordine.

