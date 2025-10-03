Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti (M5s), l'eurodeputata Annalisa Corrado (Pd), il deputato Arturo Scotto (Pd) e l'eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs) sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3.

Ad accoglierli allo scalo romano la segretaria del Pd, Elly Schlein, il senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Stiamo bene. Il nostro pensiero va ora a tutti gli attivisti, affinché siano al più presto liberati», ha detto Arturo Scotto appena atterrato a Fiumicino.

«Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti», le parole di Marco Croatti.

L’ambasciatore italiano ha detto che «non c’è stato alcun maltrattamento»

In totale sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalle forze dell'esercito israeliano. Sono stati trasferiti nel carcere di Saharonim, nel deserto del Negev, nel sud di Israele.

