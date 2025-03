Un colpo studiato nei minimi dettagli, tanto che la preparazione è iniziata (almeno) cinque mesi fa. A ottobre, quando sono stati rubati i due furgoni usati dai banditi per l’assalto ai portavalori avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a San Vincenzo, provincia di Livorno, in Toscana. Una rapina clamorosa, con bottino da circa 4 milioni di euro, che ha una matrice dall’Isola: sono sardi i banditi, una decina, che hanno portato a termine il colpo.

La data del furto dei van risale al 31 ottobre scorso. «Incredibile che da allora non abbiano pensato di togliere gli adesivi che li rendevano riconoscibili», commenta in un'intervista al quotidiano "La Nazione" Alessandro De Romanis, di Castelnuovo Berardenga (frazione di Siena), proprietario dei furgoni utilizzati per la rapina. Un furto avvenuto, oltre che cinque mesi fa, in una zona ben diversa da quella dell'assalto ai portavalori: sempre in Toscana, sì, ma a oltre 100 chilometri di distanza da San Vincenzo. «A Siena, nella zona dei Due Ponti», segnala De Romanis.

I due van – che prima del furto venivano utilizzati per trasportare cavalli – sono poi serviti per aprire e chiudere l’area del colpo. Il gruppo, armato, ha agito in una zona della Variante Aurelia dove la carreggiata era ridotta per lavori in corso: altro segnale di come il piano fosse studiatissimo. Oltre 20 i colpi d’arma da fuoco: non ci sono stati feriti, anche se uno dei malviventi ha sparato verso un testimone che stava riprendendo la scena.

Una delle tre auto usate per la fuga, un suv della Volvo anch'esso rubato, è stata ritrovata in campagna non molto distante da San Vincenzo. Ma dei banditi nessuna traccia. E le indagini sono sempre più rivolte verso la Sardegna, visto che l'esplosivo militare utilizzato nell'assalto ai due portavalori sembrerebbe molto simile a quello del colpo milionario alla Mondialpol di Caniga a Sassari del 24 giugno 2024.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata