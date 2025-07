Ancora un morto per il virus West Nile, il nono in Italia.

Il decesso è avvenuto nel Casertano, dove le vittime sono state quattro in pochi giorni: si tratta di un 76enne della provincia di Salerno, ma ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. L'uomo, dal quadro clinico già compromesso come gli altri tre pazienti deceduti, era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e poi trasferito nella residenza sanitaria.

Stamattina era morto all'ospedale di Caserta un 73enne di Maddaloni.

Un caso anche a Oristano, con un 72enne ricoverato e con le autorità sanitarie che hanno fatto scattare il piano d’emergenza.

