In 120.000 in piazza San Pietro per il Giubileo dei giovani, con una sorpresa: è arrivato il Papa per salutare i tanti presenti alla messa di benvenuto. Il Pontefice ha fatto un giro in papamobile per salutare in tutti i settori della piazza e poi si è fermato per un breve messaggio.

«Siete il sale della terra, siete la luce del mondo», ha detto il Papa ai giovani presenti, in un messaggio dove ha alternato italiano, inglese e spagnolo. «Il mondo ha bisogno del messaggio di speranza e voi siete questo segno di speranza nel mondo. Potete dare una luce alla città di Roma, all'Italia e a tutto il mondo. Il nostro grido deve essere per la pace nel mondo: vogliamo la pace nel mondo, preghiamo per la pace e siamo testimoni di pace e di riconciliazione». Infine il saluto: «Ci vediamo! Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana!»

«Non andate via, perché il Papa ci fa una sorpresa e viene a salutarci», è stato il messaggio con cui monsignor Rino Fisichella ha annunciato la presenza di Leone XIV. Il tutto davanti a una piazza completamente piena da ben prima delle 19: i giovani hanno invaso pacificamente tutta la zona del Vaticano, provenienti da oltre cento Paesi, con bandiere e canti. Numerosi gruppi si sono fermati in via della Conciliazione, perché piazza San Pietro non è riuscita a contenere tutti i pellegrini.

