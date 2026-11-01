È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un cittadino colombiano di 29 anni, individuato dalla polizia nelle vicinanze di San Zeno luogo in cui, nella tarda serata di ieri, è stato trovato morto Luciano Bonfiglio, broker milanese di 61 anni residente da qualche tempo a Castiglion Fiorentino. La conferma arriva dalla questura di Arezzo.

L'allarme era scattato intorno alle 23.30 del 31 ottobre, quando al numero di emergenza era giunta la segnalazione di una lite tra due persone all'interno di un'auto parcheggiata in strada. Gli agenti delle volanti, intervenuti sul posto, hanno trovato il 61enne riverso a terra, vicino all'autovettura, con il cranio fracassato da un oggetto contundente.

Le indagini, coordinate dal pm di turno Marco Dioni e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno previsto anche l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l'ascolto di testimoni.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare rapidamente il 29enne, corrispondente alle descrizioni raccolte, che è stato accompagnato in questura e successivamente sottoposto a fermo. L'uomo, sentito nella notte, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata