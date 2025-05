Un ladro ha aggredito un carabiniere con un coltello ed è rimasto ferito quando il militare, per difendersi, ha sparato due colpi con l'arma d'ordinanza: il primo in alto e il secondo alle gambe.

Nell'aggressione è rimasta ferita anche la proprietaria della casa dove il ladro stava cercando di entrare, colpita ad un piede accidentalmente da un colpo di rimbalzo.

L’episodio è accaduto la scorsa notte a Cesenatico. In una nota l'Arma sottolinea che il militare prima di sparare ha intimato al ladro, senza esito, di gettare il coltello. L'uomo è stato arrestato.

I militari erano intervenuti dopo la segnalazione di un tentato furto in casa da parte di un uomo armato di coltello. Acquisite alcune immagini di videosorveglianza, hanno trovato immediatamente in zona l’autore, «armato e in verosimile stato di alterazione».

Ma «al primo tentativo svolto dai militari di controllarlo e disarmarlo, questi ha reagito minacciandoli, cercando di aggredirli con il coltello e scagliandogli contro corpi contundenti per tentare una nuova fuga a piedi», si legge in una nota dell’Arma.

Il ladro è stato inseguito con l’aiuto di un secondo equipaggio e raggiunto in Largo San Giacomo dove, all'avvicinarsi dei militari, ha scavalcato la recinzione di un'abitazione e ha cercato di entrare nella casa da una porta finestra sul retro.

Qui è stato immediatamente raggiunto dai carabinieri «che hanno tentato di contenerlo e fermarlo anche utilizzando più strumenti in dotazione, che non hanno sortito adeguati effetti, mentre l'uomo continuava a cercare di forzare la porta nonché brandire e tentare di colpire i militari con violenti fendenti».

A quel punto un carabiniere ha estratto l’arma, intimando all’uomo di gettare il coltello. Niente da fare, il ladro ha tentato di aggredirlo e il militare, evitati alcuni fendenti, «è stato costretto ad esplodere alcuni colpi di pistola, prima in alto e successivamente agli arti inferiori, riuscendo nell'intento di neutralizzarlo e bloccarlo».

Uno dei colpi esplosi, di rimbalzo, ha colpito la finestra e il piede della proprietaria della casa, svegliata dall'allarme antintrusione che si era attivato e che, spaventata dalla situazione, si era posta dietro la finestra.

L'uomo è stato successivamente portato all'ospedale Bufalini di Cesena per essere sottoposto ad intervento chirurgico, dove è stato sedato per lo stato di alterazione, ricoverato e piantonato, in arresto, per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata. Anche la donna è stata portata e medicata all'ospedale cesenate, così come uno dei militari che ha riportato una lesione da taglio ad una mano.

(Unioneonline/L)

