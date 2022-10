Omicidio colposo.

È l’accusa di cui dovrà rispondere un 23enne di origine moldava che ieri sera ha imbracciato un fucile semiautomatico da cui è partito un colpo – sembra accidentale – che non ha lasciato scampo a una donna di 28 anni.

È accaduto a Riardo, in provincia di Caserta, e ora il giovane si trova agli arresti domiciliari.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che mentre i due si trovavano nella camera da letto dell'abitazione familiare della ragazza, l'uomo ha afferrato l’arma, lasciata incustodita sul letto per circostanze in fase di accertamento, per poi puntargliela contro. Un proiettile è però partito per errore centrando in pieno la 28enne.

Poi l’allarme e i soccorsi, rivelatisi, purtroppo, inutili.

(Unioneonline/l.f.)

