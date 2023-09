Finse il suicidio nel 2013, con tanto di lettera ai familiari, dopo 10 anni è stato ritrovato grazie anche a “Chi l’ha Visto?”. A dare la notizia della clamorosa svolta ieri è stata proprio la trasmissione di Federica Sciarelli.

Adamo Guerra è svanito nel nulla dieci anni fa, si era separato dalla moglie Raffaella con cui aveva due figlie. Di Imola, rappresentante di articoli per la casa, dopo aver passato tre giorni con le figlie sparì, lasciando come unica traccia una lettera in cui annunciava il suicidio: «Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili».

Raffaella contattò l’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse, mentre i carabinieri continuavano le indagini e trovavano il suv nero con cui Adamo si era allontanato ad Ancona. Scoprirono che dal porto anconetano si era imbarcato su un traghetto per Patrasso, biglietto di sola andata. Di lui, più nessuna traccia, tanto che nel 2015 la Procura di Bologna archiviò il caso.

«Credevo si fosse gettato giù dal traghetto – ha detto Raffaella – ma non mi arrendevo all’idea che fosse morto». Poi, quasi casualmente, una scoperta incredibile: «Mi ha chiamato l’avvocato per dirmi che mio marito è vivo, che nel 2022 ha fatto richiesta all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia.

Al resto ci ha pensato “Chi l’ha visto?”, che ha trovato Adamo e confermato che è vivo: «Vi ringrazio – ha concluso Raffaella – perché senza di noi non avrei avuto questa conferma. Quando una persona scompare si entra in un tunnel di cui non si vede la fine. Dieci anni sono tanti, per me lui non è un uomo e non è un padre».

(Unioneonline/L)

