Si tuffa in mare per salvare i due figli gemelli di 8 anni: li riporta a riva ma poi muore, colto da un maloreLa vittima è un 54enne, è riuscito a portare in salvo i bambini in balia delle onde che li avevano spinti al largo, poi è crollato sulla battigia
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Tragedia a Otranto (Lecce), dove un uomo è morto, colto da un malore, dopo aver messo in salvo i suoi due figli gemelli di 8 anni che stavano per annegare in mare.
La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Maglie ma residente a Sanarica, sempre nel Leccese.
Il dramma si è consumato nei pressi del lido La Castellana, dove i due bambini erano in grosse difficoltà per via del mare agitato, le onde e il forte vento li avevano spinti al largo e non riuscivano più a rientrare.
Così l’uomo si è gettato in mare, li ha raggiunti ed è riuscito a salvarli riportandoli entrambi a riva. Poco dopo, però, per il grande sforzo profuso, è crollato sulla battigia privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimazione praticati prima dai due bagnini e poi dal personale del 118. I bimbi, invece, stanno entrambi bene.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato.
(Unioneonline)