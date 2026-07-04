Tragedia a Otranto (Lecce), dove un uomo è morto, colto da un malore, dopo aver messo in salvo i suoi due figli gemelli di 8 anni che stavano per annegare in mare.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Maglie ma residente a Sanarica, sempre nel Leccese.

Il dramma si è consumato nei pressi del lido La Castellana, dove i due bambini erano in grosse difficoltà per via del mare agitato, le onde e il forte vento li avevano spinti al largo e non riuscivano più a rientrare.

Così l’uomo si è gettato in mare, li ha raggiunti ed è riuscito a salvarli riportandoli entrambi a riva. Poco dopo, però, per il grande sforzo profuso, è crollato sulla battigia privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimazione praticati prima dai due bagnini e poi dal personale del 118. I bimbi, invece, stanno entrambi bene.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato.

(Unioneonline)

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