Venti coltellate alla schiena e all'addome e non si sa per quale motivo. Per questo, con l'accusa di tentato omicidio, la polizia di Stato ha arrestato l'italiano di 22 anni di origini gambiane che stamane poco prima delle 7.30, in via Capecelatro, ha aggredito un cliente di un bar, mentre stava chiacchierando fuori dal locale con altre persone.

L'uomo, 55 anni, è stato poi ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Vittima e aggressore non si conoscevano. Da quanto riferito il 22enne arrivato all'altezza del locale ha estratto un coltellino con una lama di 7 centimetri e ha cominciato a colpire il 55enne. Immediata la reazione degli altri avventori che hanno bloccato il giovane.

Il pm Ramondioni, che coordina le indagini affidate alla Digos, per cercare di far luce sul motivo dell'accoltellamento sta scavando nel passato del giovane al quale, per altro, sono stati trovati nel portafogli dei messaggi motivazionali. Il 22enne ha vissuto per una decina di anni in Inghilterra e si trova a Milano da qualche giorno. Non si sa ancora dove alloggiasse. Inoltre è stato contattato il padre, che vive in un'altra regione, per sapere se fosse in cura per qualche disturbo della personalità o se soffrisse di problemi importanti e se in precedenza avesse cercato di aggredire altre persone.

(Unioneonline)

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