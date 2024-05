«Ho inventato tutto, nessun brutto voto a scuola».

Colpo di scena nel caso della sedicenne trovata e soccorsa dai vigili mentre era a piedi sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

La ragazza inizialmente aveva accusato la madre, 40enne residente nella zona della Pisana, di averla cacciata dall’auto al culmine di una lite per un 5 in latino preso dalla studentessa.

A distanza di 24 ore la giovane ha ritrattato completamente la sua versione dei fatti: «Il 5 in latino? Me lo sono inventato, è vero che ho litigato con mia madre ma sono scesa dalla macchina da sola, volontariamente».

La prima versione della sedicenne aveva portato i vigili urbani a denunciare la donna per maltrattamento di minore. Ora gli agenti, registrato questo secondo resoconto dei fatti, l’hanno inviato al Tribunale dei Minori.

Saranno effettuati ulteriori accertamenti per capire cosa sia realmente successo e cosa abbia portato la ragazza a vagare da sola a piedi in mezzo al Raccordo Anulare, una situazione di estremo pericolo. Non è escluso che la studentessa, vista le possibili conseguenze per la madre, per paura abbia deciso di ritrattare scagionandola.

Tante le domande a cui dare una risposta, potrebbero dare una mano le telecamere di videosorveglianza. Com’è arrivata la 16enne in quel punto del Gra? Qual è la sua vita familiare, quali sono le dinamiche domestiche?

(Unioneonline/L)

