Tutti 9 in pagella, ma alla mamma esigente non bastavano, perché c’era quel 5 in latino che stonava. Un’insufficienza che, con la stagione scolastica agli sgoccioli, non si poteva più recuperare.

Per questo una donna di 40 anni ha abbandonato la figlia sedicenne sul Grande raccordo anulare di Roma.

La Polizia Locale ha trovato la ragazza che vagava sul Gra all’altezza della galleria Appia, l’ha fatta salire sull’auto e l’ha portata agli uffici di Ponte di Nona. Gli stessi agenti sono rimasti increduli sentendo il racconto della ragazza.

Una discussione molto accesa in auto, la mamma che non vuole sentire giustificazioni, si ferma e le dice: «Ora basta, scendi». E la ragazzina che si incammina sul Raccordo verso casa, col grande rischio di essere investita. Fino al provvidenziale arrivo dei vigili.

La madre, una 40enne della Pisana, è stata denunciata per maltrattamento di minore.

(Unioneonline/L)

