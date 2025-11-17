Il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato per abbandono di animali un imputato ad un'ammenda di 5mila euro, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile - un'associazione a difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento - e al pagamento delle spese processuali.

L'imputato, secondo quanto è emerso durante le indagini, ha lasciato il proprio cane su un balcone di piccole dimensioni al terzo piano della palazzina dove vive, in uno spazio assolutamente insufficiente per le esigenze dell'animale, che era esposto alle intemperie e delle volte anche legato ad una corda. L'animale - spiega il Tribunale -, che ha sempre manifestato la propria condizione di assoluta sofferenza e solitudine, è morto cadendo dal balcone, probabilmente a causa della presenza di una panca collocata a ridosso della ringhiera.

Il Tribunale - spiega una nota - ha applicato la legge del 20 luglio 2004, n. 189, in materia di "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", con la quale il legislatore ha ampliato la disciplina sulla protezione degli animali, considerati quali esseri viventi suscettibili di tutela diretta. Tra le novità più rilevanti, oltre ad un inasprimento delle pene, la riforma ha modificato il Codice penale, inserendo una nuova parte che riguarda i delitti contro il sentimento degli animali. Ciò ha portato, da un lato, all'introduzione di un nuovo reato, il maltrattamento di animali e, dall'altro, alla riformulazione del reato di abbandono di animali, in linea con la crescente sensibilità dell'opinione pubblica sul tema.

