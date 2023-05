Tragedia causata dal maltempo a Reggio Calabria.

Un uomo che stava passeggiando con il proprio cane è stato travolto da un albero crollato ed è morto.

L’incidente è avvenuto in mattinata in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, zona sud della città calabrese.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia.

L’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria – c’è l’allerta arancione su quasi tutta la Regione – ha portato fortissime raffiche di vento a Reggio.

