Pronta a partire per la Sardegna, biglietto fatto, ma lo sciopero non perdona. E il volo viene cancellato.

Nell’estate dei disagi nei trasporti a causa delle numerose proteste messe in atto dai sindacati per i contratti di lavoro scaduti e non rinnovati, un ennesimo episodio di disservizio a scapito, in questo caso, di una viaggiatrice in partenza con Ita da Milano il 15 luglio e diretta a Cagliari. Con un dettaglio non certo da poco: il volo è stato riprogrammato per il 18 luglio, e dunque ben tre giorni dopo rispetto alla partenza prevista.

Risultato? L’enorme disagio per chi sceglie la Sardegna come meta delle proprie vacanze. E che vede così sfumare ben tre giorni di relax nell’Isola.

LO SCIOPERO – Sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in a incrociare le braccia il 15 luglio per protestare contro il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni. Negli stessi orari non lavoreranno neppure piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling (con Filt Cgil) e Malta Air (dalle 12 alle 16) che opera i voli di Ryanair.

Lo sciopero risparmierà solo alcuni voli "garantiti" e riportati sul sito ufficiale dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata