Disagi per un gruppo di passeggeri in partenza, sabato pomeriggio, dall’aeroporto di Cagliari-Elmas alla volta di Firenze.

Il volo Volotea V7 01332 per Firenze, che doveva decollare attorno alle 16, ha infatti subito un ritardo di quattro ore ed è stato riprogrammato alle 20. Non solo: l’aeroporto di destinazione è stato cambiato. Non più Firenze, bensì Pisa.

Una situazione che ha creato «forti disagi» ai viaggiatori, come racconta uno di loro, Mattia Virdis, a L’UnioneSarda.it: «Ore di ritardo. Ci hanno consegnato 5 euro a testa per un panino che costa 8 euro. In più il volo per Firenze è stato dirottato a Pisa, creando ulteriori problemi ai passeggeri».

Poco dopo le 20.15 l’aereo è infine decollato: «Dall'aeroporto di Pisa ci sarà una navetta per Firenze», conclude Virdis. «Un viaggio da incubo, insomma, per gli adulti e per i minori da noi accompagnati».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata