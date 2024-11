L'ultimo caso pochi giorni fa. La conferma di un sistema di collegamenti aerei che, nella sua organizzazione, non risponde alle effettive esigenze dei sardi.

Un cagliaritano, medico in una struttura ospedaliera in Olanda, doveva raggiungere la Sardegna per la morte della mamma. Costo del biglietto per due persone, andata e ritorno, con bagaglio leggero, 3 mila euro. Al grandissimo dolore si è aggiunto il peso di un viaggio costoso ed estenuante con scalo a Barcellona prima di raggiungere l'Isola.

È la situazione con cui tanti emigrati fanno i conti ogni volta che devono tornare a casa. Roberto De Lisa, farmacologo, lavora all'Ema ad Amsterdam. Denuncia i problemi con Aeroitalia che all'aeroporto di Cagliari gestisce i collegamenti per Roma e Milano senza garantire le connessioni con altri voli. Un autentico salasso per tornare a casa a Natale. Il volo Amsterdam -Barcellona-Cagliari ha un costo a persona di 670 euro a persona. Agli emigrati non viene riconosciuta una tariffa agevolata. Un danno anche per il turismo.

