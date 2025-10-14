Il giorno dopo sembra un consiglio comunale come tutti gli altri. A Palazzo Bacaredda, come ogni martedì, si riunisce il consiglio comunale di Cagliari.

Ci sono quasi tutti i consiglieri seduti tra i banchi di maggioranza e opposizione. Si discute sul Dup. C’è anche lui, naturalmente, Alessandro Cao, il consigliere di maggioranza finito al centro del dibattito politico per una serie di presunti furti da un supermercato.

Uno dei più presenti in Consiglio, è seduto al suo banco anche oggi. Non parla con in giornalisti, con un cenno fa capire che non è il momento. Lo ha già fatto lunedì sera in un post per ribadire: «Sono innocente».

Lo fa invece il sindaco, Massimo Zedda. Per ribadire che «si tratta di una vicenda privata che nulla a che vedere con l’amministrazione. Quello che sappiamo lo abbiamo preso dalle fonti di stampa. Se fossero state questioni attinenti all’amministrazione avrei potuto approfondire dall’interno. Mi auguro che ci siano le possibilità per dimostrare, come mi ha detto, l’estraneità ai fatti».

