Sono 829 i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 in Sardegna, due i decessi.

Secondo i dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione, i test processati in totale, tra molecolari e antigenici, sono stati 19.805, per un tasso di positività al 4,18 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (dato invariato rispetto a ieri), quelli in area medica sono tre in più, quindi 191.

Mentre 14.965 sono i casi di isolamento domiciliare (644 in più rispetto a ieri).

Le vittime sono un uomo di 56 anni e una donna di 76, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

