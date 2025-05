Ancora un volta Videolina ha offerto un posto in prima fila per la Festa di Sant’Efisio. Dal pomeriggio di martedì alla mezzanotte di domenica: 30 ore di diretta, con finestre anche nei telegiornali. Un grande sforzo premiato dagli ascolti, con punte che il Primo Maggio, come certifica l’Auditel, hanno sfiorato il 50% di share. Videolina, giovedì, nell’intera giornata, è stata seconda per gli ascolti solo a Rai 1. Un servizio offerto ai telespettatori grazie all’impegno di 60 persone (giornalisti, tecnici, coordinatori, social media manager), con 30 telecamere, 4 regie, 10 collegamenti mobili.

Tutte le testate del gruppo L’Unione Sarda hanno seguito con grande attenzione l’edizione numero 369 della Festa di Sant’Efisio, con la diretta anche di Radiolina: la magia degli “effetti sonori” della processione, a partire dalle launeddas. E poi l’informazione in tempo reale di unionesarda.it, con articoli, foto e video. Il live ha premiato il lavoro sulle pagine social del gruppo editoriale: le foto e le voci dei protagonisti, con consensi - visualizzazioni, condivisioni, commenti, like - senza precedenti.

Oltre al grande spazio sulle pagine de L’Unione Sarda, con la cronaca, gli approfondimenti, le curiosità e lo speciale di sedici pagine sul quotidiano di giovedì scorso. E ancora le finestre su Sardegna 1, in lingua sarda. Un impegno ripagato dai telespettatori, dai radioascoltatori, dai lettori, che gratifica chi, ancora una volta, ha raccontato la Festa di Sant’Efisio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata