Con 1.231.490 sardi vaccinati con due dosi o monodose, avanza a piccoli passi la campagna vaccinale anti Covid-19 in Sardegna. Nonostante uno sparuto gruppo di irriducibili no vax, a poco a poco l'effetto Green pass ha convinto i diversi dubbiosi a sottoporsi alle somministrazioni, tanto che in alcune fasce d'età la percentuale dei vaccinati con due dosi supera il 90%, il nuovo target fissato dal commissario Figliuolo per allargare le maglie delle restrizioni, in vista del ritorno alla normalità.

Attualmente la popolazione vaccinata over 12 arriva a quasi l'83%: resta una quota importante - circa 20mila persone - che ancora non si è sottoposta alla prima inoculazione.

Nel dettaglio, secondo il report del Governo, gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono 110.850 (93,6%), i 70-79 anni sono 160.008 (91%), i 60-69enni sono 202.554 (l'87,9%), mentre i 50-59enni sono 226.008 (l'83,9). Sopra la soglia dell'80% anche i 20-29enni con 117.756 vaccinati (l'82,3%). Sotto questa soglia, invece, la fascia 40-49 anni dove sono vaccinati con due dosi 195.359 persone (79,1%), quella tra i 30 e i 39 anni (137.534 persone, il 77,8%) e, infine, i 12-19enni (81.421, il 67,2%).

