I sardi che hanno completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus sora ora il 45,9 per cento, più un ulteriore 14,8 che ha ricevuto la prima dose.

I dati della Fondazione Gimbe dicono che, complessivamente, il 60,7 per cento della popolazione dell’Isola risulta vaccinato almeno con una dose, anche se resta il 14,8% di over 60 (12% la media in Italia) che non ha neppure ricevuto la prima somministrazione.

Nel dettaglio: gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono l'86,1% a cui si aggiunge un ulteriore 4,2% con prima dose, la percentuale dei 70-79enni con due dosi è pari al 74,5% più un 12,7% solo con prima inoculazione, mentre nella fascia 60-69 anni ha completato i richiami il 61,4% (+19,5% solo con prima dose).

Dalle informazioni della Regione, nelle ultime 24 ore c'è stata un'accelerazione nella campagna vaccinale con 19.381 somministrazioni di cui 15 382 richiami e 3.999 prime dosi. In totale in Sardegna si arriva a 1.692.862 di dosi (di cui prima dose e monodose 960.291 e seconda dose 717.797), il 91,3% delle 1.853.761 consegnate dalla struttura commissariale.

