L’Amministrazione comunale di Palau ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione delle infrastrutture fognarie nel centro minore di Capo d’Orso.

Nel Dip, del quale il responsabile Unico è l’arch. Eleonora Piniche, che è propedeutico alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, si legge che «al momento la frazione non dispone di infrastrutture fognarie adeguate, i reflui confluiscono in impianti privati e fosse settiche, ormai datati e senza che sia presente una razionalizzazione delle infrastrutture private», e che «le aree interessate dai lavori sono parzialmente nella disponibilità di questo Ente (Via Roccia dell’Orso e Via Poltu Mannu), per la restante parte di servitù Abbanoa».

Le lavorazioni - è scritto sempre nel documento - consisteranno nella rimozione lungo le strade di asfalto, sottofondo, nella realizzazione dello scavo per alloggiamento condotta, nel riempimento dello scavo e nel ripristino dell’asfalto.

Nella zona di servitù Abbanoa non ci sarà asfalto da rimuovere ma esclusivamente da effettuare uno scavo. La cifra complessiva a disposizione per il progetto di completamento è pari a 150.000 euro. Si prevede un solo lotto funzionale.

Il Dip prevede di pervenire alla fase di affidamento dei lavori entro il 10 agosto 2025 e ipotizza le seguenti tempistiche: inizio lavori in data 20 dicembre 2025; fine lavori 20 febbraio 2026, certificato di regolare esecuzione, 20 marzo 2026.

