È partita in Sardegna la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per la quarta dose agli over 60 e ai fragili dai 12 anni in su. Ma le prenotazioni subiscono qualche problema: “Attualmente - spiega l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - la piattaforma di prenotazione di Poste italiane è in fase di aggiornamento, per renderla disponibile a tutte le persone che appartengono alla nuova platea allargata. Gli over 60 possono già prenotarsi, mentre per gli over 12 fragili è in corso il caricamento a sistema delle anagrafiche. In attesa che sia completato il passaggio tecnico, che consentirà di rendere disponibile il sistema di prenotazione per tutti - aggiunge - abbiamo comunque dato indicazione alle Asl, che stanno procedendo a informare i cittadini sulle modalità organizzative all'interno del proprio territorio, di vaccinare, compatibilmente con le loro possibilità, tutte le persone che possono essere sottoposte al secondo richiamo e dovessero presentarsi spontaneamente senza prenotazione".

L’impostazione è stata confermata durante la riunione dell’Unità di crisi reginale alla quale, oggi pomeriggio, hanno partecipato i vertici delle aziende sanitarie dell'Isola. Ieri in Sardegna sono state somministrate 1.212 quarte dosi e oggi il dato parziale è di 1.485 dosi somministrate. In tutto, i secondi booster inoculati, fino a oggi riservati ai fragili over 60 e agli over 80, sono poco meno di 23mila dosi.

(Unioneonline/s.s.)

