Crescono le risorse destinate agli atenei sardi. Per il 2025 il Fondo di finanziamento ordinario prevede uno stanziamento complessivo di 201.018.161 euro, cifra che rappresenta il principale canale di sostegno pubblico alle università italiane. Il fondo è infatti lo strumento attraverso cui vengono assegnate le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e il personale degli atenei.

La ministra Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo. Per le università sarde si registra un incremento, rispetto al 2024, di 2 milioni circa e del 14,9% rispetto ai 174.955.488 euro stanziati nel 2019. In dettaglio, per l'università di Cagliari lo stanziamento previsto è di 125.173.041 euro, mentre ammontano a 75.845.120 euro le risorse per l'università degli studi di Sassari.

L’aumento dei finanziamenti alle università sarde si inserisce in un quadro di crescita generale delle risorse destinate agli atenei di tutta l’Italia. Il Fondo di finanziamento ordinario ammonta quest'anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024. «Un Paese che crede nel futuro investe nell'Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di finanziamento ordinario destinato a tutti i nostri atenei è l'asse portante di questo percorso - commenta la ministra - Quest'anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l'ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l'Italia».

