Quando la montagna vive di accoglienza e di turismo anche senza i frutti del bosco o la neve. È più che positivo il bilancio di “Una montagna di eventi”, nei mesi di luglio e agosto a Desulo. Un progetto, come si legge in un comunicato stampa, «scritto dalla Pro Loco e realizzato in collaborazione del Comune” e il sostegno dell’assessorato regionale del Turismo, Commercio e Artigianato, <che fin dalla sua presentazione, ne ha colto l’unicit».

Come viene evidenziato nel comunicato, firmato da Alessandra Claudia Peddio, presidente della Pro Loco di Desulo, «il progetto prevedeva una serie di eventi a partire dal 20 di luglio con lo Show Freestyle in una location unica e rara, a 1.370 metri di altezza, S’Arena, località Su Filariu. Uno spettacolo sportivo unico in Sardegna, nato e voluto dai tanti appassionati di moto di questa comunità associati al sodalizio. Il pilota di fama internazionale Alvaro Dal Farra con una serie di colleghi di altrettanto successo arrivati da ogni parte di Europa, si sono esibiti sotto gli occhi di quasi duemila spettatori per una intera notte, con uno spettacolo senza eguali».

Alessandra Claudia Peddio fa riferimento anche «al secondo appuntamento, nato e proposto sempre da appassionati di auto e moto, che ha visto protagonista il paese di Desulo. Auto-Moto raduno ad alta quota, con 200 iscritti arrivati da tutta la Sardegna. Gli ospiti hanno avuto modo di conoscere Desulo e le sue montagne anche attraverso un breve giro turistico, per poi soggiornare in paese in un pranzo sociale a base di prodotti tipici locali».

L’evento forse più atteso è stato “Magia sotto le stelle ad alta quota”, il 14 agosto. «A S’Arena», evidenzia ancora la presidente della Pro Loco, «c’è stato uno spettacolo senza eguali. Progetto nato in collaborazione con lo chef desulese Ivan Marcis, proprietario del Golden Coffee a Cagliari, ed il suo collaboratore Alberto Zanda. L’obiettivo principale è stato la promozione turistica ed ambientale del territorio attraverso la presentazione dei prodotti tipici». Impossibile fare spazio a tutte le richieste: in 300 hanno potuto vivere una serata magica, confidando sulla professionalità dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Desulo.

L’occasione per presentare il progetto cinematografico a cura del regista Andrea Pecora e dei suoi collaboratori, “A Desulo”, cortometraggio dedicato alla Donna Desulese e alle Donne di Sardegna custodi di tradizioni e saperi antichi. Verrà rilanciato da National Geographic e da Nowness con sottotitoli in inglese.

Diversi i momenti di spettacolo. Dalla moda con gli stiliti Carlo Petromilli, la Sartoria Modolo, Roberto Stella e Maria Ausilia Marongiu. Di grande successo il momento di osservazione del cielo, delle stelle e delle costellazioni a cura dell’astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario de L’Unione Sarda. E per finire il concerto di Piero Marras.

«Una Pro Loco instancabile pronta a proseguire nel suo lavoro programmatico per tutto il 2024, invita i turisti a continuare a visitare Desulo e i compaesani sparsi in tutta la Sardegna a tenere ben stretto l’Amore per la propria comunità. Vogliamo ringraziare di cuore la comunità desulese per il riconoscimento del lavoro svolto e i tanti turisti che hanno visitato e soggiornato a Desulo come non mai», sottolinea Alessandra Claudia Peddio. «Da Presidente della Pro Loco di Desulo il mio sogno è quello di vedere tutte le Associazioni lavorare insieme, secondo il principio perfino banale ma sempre vero che “l’unione fa la forza”. Questo è motivo di soddisfazione e stimolo a lavorare sempre meglio».

