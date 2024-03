Giornata di superlavoro ieri quella del personale del Cres, il centro recupero tartarughe marine del Sinis. Sono intervenuti a Gonnesa e ad Arborea per una caretta caretta e un delfino spiaggiato.

Prima a Gonnesa la Capitaneria di Porto ha recuperato sulla spiaggia una tartaruga caretta caretta in difficoltà, consegnata al personale della laguna di Nora e quindi affidata agli esperti del Cres. L’esemplare è stato portato alla clinica veterinaria per le cure, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La lunga permanenza al freddo fuori dall’acqua e problemi polmonari ne hanno causato il decesso, la carcassa sarà analizzata all’istituto zooprofilattico per accertare le cause e verificare l’eventuale presenza di plastiche o corpi estranei.

Più tardi il personale del Cres è intervenuto ad Arborea, dove è stata trovata una carcassa di delfino, spiaggiata all’altezza della strada 18 e in avanzato stato di decomposizione. Non si conoscono le cause della morte, il delfino era adulto e lungo due metri circa.

