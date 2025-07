Ha 24 anni il giovane di Sassari rimasto ferito nel grave incidente accaduto alle 19 in via Ezzi Mannu, la strada che conduce nella spiaggia omonima, sul litorale di Stintino.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica il ragazzo, a bordo di uno scooter Honda SH 125 stava rientrando dal lavoro, presso lo stabilimento della vicina località balneare, quando nell'affrontare una curva la sua moto ha sbandato, scivolando su un asfalto reso insidioso dalla presenza di sabbia, ha invaso la corsia ed è finito contro un camioncino che procedeva in direzione opposta verso la spiaggia.

Le condizioni del ragazzo sono apparse gravi. L'equipe medica dell'elisoccorso, dopo averlo stabilizzato e ancora in stato di semi coscienza lo ha trasferito in codice rosso al Santissima Annunziata, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Stintino che hanno operato per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

La strada stretta e insidiosa è una delle arterie tra le più frequentate e pericolose della zona. Nella stagione, con l'aumento del traffico e dei flussi turistici, rappresenta un serio rischio perché spesso è affrontata a forte velocità.

