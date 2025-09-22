Per il secondo anno consecutivo Federico Deidda, 23 anni, coordinatore regionale del movimento giovanile della Lega in Sardegna, è stato inserito tra le 60 promesse under 30 del panorama politico italiano, selezionate dal magazine “Politicamag” in collaborazione con “L’Espresso”, per il suo impegno in politica.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 19 settembre a Roma, presso l’Università degli Studi Link.

«Sono onorato di essere l’unico sardo ad aver ricevuto questo riconoscimento per due anni consecutivi. La formazione presso la scuola di formazione politica curata dal senatore Armando Siri e la mia esperienza di tirocinio formativo al Parlamento Europeo mi hanno dato strumenti preziosi che oggi porto nel mio percorso e metto in campo nel mio impegno per questa terra», dichiara Federico Deidda, coordinatore regionale dei giovani della Lega in Sardegna.

«Il fatto che l’unico sardo premiato tra le 60 promesse under 30 in politica appartenga alla Lega, è per noi motivo di grande orgoglio. Questo riconoscimento conferma che il nostro è un partito che gode di fiducia, che investe sui giovani e che sa valorizzarne il talento e l’impegno. La storia di Federico dimostra come il nostro movimento sappia dare spazio a una nuova generazione pronta a mettersi al servizio delle istituzioni e della comunità», dichiara Michele Ennas, segretario regionale della Lega in Sardegna.

All’evento hanno preso parte il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il leader del M5S Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che hanno contribuito a presentare le storie dei 60 giovani selezionati tra moltissimi candidati in tutta Italia per l’edizione 2025.

