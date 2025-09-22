Nella provincia di Oristano non si placano gli interventi per la disinfestazione. Mercoledì 24 settembre , dalle 2, verrà effettuato un nuovo intervento generale dell'abitato di Nurachi contro gli insetti alati. Come fanno sapere dal Comune, questo intervento segue i cicli di disinfestazione generale già eseguiti le scorse settimane nelle strade dell'abitato e mira a potenziare la lotta contro gli insetti alati per la stagione 2025 e la prevenzione contro il virus West Nile. L'amministrazione invita i cittadini a seguire diverse precauzioni durante le operazioni come ad esempio tenere chiuse porte e finestre, non sostare all’aperto dalle due e evitare di stendere i panni. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento sarà rinviato. “Per ulteriori informazioni - fanno sapere con una nota dal Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti - è possibile contattare il numero 0783412085 o l'ufficio tecnico comunale”.

