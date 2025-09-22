Si sono aperti i termini del contributo per il “Bonus nidi gratis” che riguarda le famiglie con bimbi tra zero e tre anni che frequentano nidi e micronidi, e che interessano il periodo gennaio-luglio di quest’anno. «Il Bonus consiste in un contributo massimo di 200 euro mensili allo scopo di contribuire all'abbattimento delle rette ad integrazione del “bonus nido" Inps – spiega l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru – È articolato in due periodi temporali differenti in base alla data di iscrizione e frequenza al nido: gennaio-luglio e settembre-dicembre».

La domanda relativa al primo periodo dovrà essere presentata entro il 15 novembre sulla piattaforma dedicata “SiCare” portale del cittadino. «Possono presentare la domanda i nuclei familiari che abbiano uno o più figli fiscalmente a carico, anche in adozione o affido, con un Isee massimo di 40mila euro – si legge in una del Comune – Per informazioni si può contattare il servizio Prima infanzia (331 7503573 – 0783 791306).

