Identità, cultura e solidarietà: il Rotary Arzachena Porto Cervo cresce
Nei giorni scorsi il Rotary Club Arzachena Porto Cervo ha accolto la visita ufficiale della governatrice, Adriana Musca; Presieduto da Alessandro Carta, il Club rappresenta una delle realtà più giovani del panorama rotariano sardo, animata da entusiasmo e dalla volontà di incidere sulla vita sociale e culturale della Gallura, con una naturale vocazione internazionale.
Il sodalizio sta portando avanti diversi progetti. Centrale è la valorizzazione dell’identità gallurese, con iniziative volte a recuperare la memoria storica, le fortificazioni e le figure che hanno segnato la regione: da Napoleone a Garibaldi, dall’ammiraglio Nelson al nocchiere Domenico Millelire. È inoltre in fase di istituzione un Premio annuale destinato a personalità distintesi in campo sociale, culturale, scientifico e ambientale.
Non manca l’impegno su fronti più ampi: il Club contribuirà infatti alla creazione del Centro per la Pace a Roma attraverso attività sportive, culturali e donazioni. Nel suo intervento, il Governatore Muscas ha posto l’accento sulla formazione dei nuovi soci, sulla capacità di ascoltare i bisogni del territorio e sulla missione globale dell’eradicazione della Polio.
La visita si è conclusa con uno scambio di doni: il Rotary ha offerto il volume del Centenario del Comune di Arzachena, mentre la governatrice ha ricambiato con la Stella della Sartiglia di Oristano.