Sassari, in moto contro un’auto: morto un elettrotecnico di 65 anniCarlo Sini coinvolto in un incidente mercoledì scorso. Poi la corsa in ospedale, dove l’uomo era giunto giunto in condizioni gravissime
È morto a Sassari, stamattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata, Carlo Sini, 65enne sassarese vittima di un incidente lo scorso mercoledì all'ingresso della città in via Budapest.
L'uomo, alla guida di una moto, era finito contro un'autovettura che sopraggiungeva nell'altra direzione. Violenti lo scontro e la caduta che avevano provocato il coma di Sini, di professione elettrotecnico. Sull'episodio indaga la polizia locale mentre la procura della Repubblica avrebbe chiesto il sequestro del corpo per l'autopsia.