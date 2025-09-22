La Landrigga risorge. La borgata di Sassari ha scoperto una nuova vita negli ultimi mesi grazie all’impegno di alcuni volontari che si stanno prodigando per riportare le persone in un luogo che, a lungo, è stato connotato dall’oblio. Nel weekend l’evento promosso dal comitato “La Landrigga Insieme” ha visto la partecipazione di centinaia di persone in una serata dedicata al cibo, alla musica live e al cabaret. “Siamo un gruppo molto unito- afferma il presidente, Fabrizio Testoni -che si rafforza man mano e sta riuscendo a far avvicinare sempre più persone della borgata e non solo”.

Dal deserto degli anni scorsi a una ritrovata socialità, e alla chance di un’aggregazione che sta coinvolgendo anche residenti della città e delle altre frazioni sassaresi. La direzione artistica della manifestazione è firmata da Christian Luisi con lo spettacolo “Tale & Quale Show Sardegna”, serata per tutta la famiglia con cantanti che hanno imitato le grandi star della musica italiana. Poi le gag di Signora Agnese e il set di Gabry dj che ha fatto ballare tutti i presenti. Un successo organizzato tra difficoltà e fatica ma con conseguenze importanti per La Landrigga. “Questi eventi generano riflessi positivi per il tessuto socio-economico del nostro territorio- riferisce il presidente di Confesercenti Nord Sardegna Giuseppe Boccia- È fondamentale mantenere vivo l’entusiasmo, coinvolgere sempre più borgate e rafforzare le sinergie tra cittadini, comitati, associazioni, imprese e istituzioni».

