Amante della politica, che durante la sua vita ha toccato con mano più volte, ma anche dell’enologia. Oggi si è spento, all’ospedale San Martino di Oristano dove era ricoverato, Ezio Collu, 86 anni.

Storico esponente del Partito Socialista, Collu aveva anche ricoperto per diversi anni la carica di sindaco di Arborea, dove abitava. Oggi in tanti sui social lo hanno ricordato con affetto. Ma non solo: l’ex primo cittadino è stato infatti anche presidente della Provincia di Oristano.

A luglio del 2024 aveva partecipato a diverse iniziative promosse per ricordare il primo mezzo secolo di storia dell’istituzione. Avevo preso la parola con il microfono in mano per ricordare le attività svolte durante il suo mandato, dal 1990 al 1993.

Ezio Collu, oltre alla suo impegno politico, era molto apprezzato per la sua attività professionale: è stato dipendente amministrativo dell'enopolio di Arborea, edificio che ora ospita un centro commerciale.

La sua morte ha suscitato grande commozione in tutto il territorio Oristanese.

