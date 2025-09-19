In Sardegna ultimo weekend d’estate con sole e temperature tipiche di luglio e agosto. Ma dalla prossima settimana arriverà l’autunno: di fatto – con l’Equinozio – e anche dal punto di vista meteo.

Da qui a domenica nell’Isola sono attese, oltre a sole e cielo sereno, massime di 35 gradi, in particolare nella zona di Oristano e in quella di Ozieri, picco in Italia assieme alle province di Terni Arezzo, Bolzano, Caserta e Firenze.

Lunedì 22 settembre – segnalano i meteorologi – arriverà invece una violenta perturbazione che porterà piogge e locali forti temporali su Lombardia, Liguria e Piemonte, in estensione poi alla Toscana, all'Umbria e al Lazio. E dal pomeriggio pioverà su gran parte del Nord e sul medio Tirreno, compresa la Sardegna.

Nell’Isola l’inizio della prossima settimana – prevede Arpas Sardegna - sarà caratterizzato «da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale».

Quanto alle temperature, «le minime saranno in aumento lunedì e in calo il giorno seguente, mentre le massime subiranno una generale diminuzione. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali tendenti al locale rinforzo e a disporsi da quelli occidentali nella giornata di martedì. I mari saranno mossi o localmente molto mossi».

