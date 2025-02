Gli uffici di Area riaprono al pubblico. L’annuncio ufficiale è accompagnato dalle spiegazioni su una notizia già trapelata nei giorni scorsi: «È un segnale finalizzato a migliorare il rapporto con i nostri inquilini e risponde a un preciso indirizzo politico da parte della nuova amministrazione dell’azienda», spiega l’amministratore unico Matteo Sestu.

Sottolineatura che si è resa necessaria dopo che, a seguito di una interrogazione di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, era emerso che gli sportelli dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa fossero inaccessibili perché erano ancora in vigore le restrizioni introdotte in periodo Covid.

Ora la novità: dal primo febbraio, nelle giornate di martedì e di mercoledì, l’utenza sarà accolta dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 16,30.

«Si tratta di un primo passo in avanti verso l’apertura, il dialogo costruttivo e l’ascolto dei bisogni della nostra utenza, che recandosi nelle nostre sedi può rivolgere direttamente domande sui servizi erogati, segnalare problemi e ricevere risposte chiare e aggiornate sulla nostra attività e sui nostri servizi», aggiunge Sestu. Col tempo, sottolinea, «vorremmo introdurre altri strumenti di contatto con gli inquilini per velocizzare e semplificare le procedure che li coinvolgono. Sarà un processo che richiederà un importante sforzo da parte nostra e sarà sicuramente recepito in modo positivo da parte degli inquilini».

L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, aggiunge che «dalla data del mio insediamento abbiamo individuato l’apertura al pubblico come un obiettivo di questo assessorato, che da questo momento diventa una realtà in tutto il territorio regionale. Area», conclude l’esponente della Giunta, «ha bisogno di dare risposte immediate a tutti i cittadini».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata