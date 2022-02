Medicine, garze, pomate per ustioni dalla Sardegna all’Ucraina in guerra contro la Russia.

Il primo carico di aiuti dall’Isola verso il Paese invaso dalle truppe di Mosca partirà domenica mattina. Lo ha annunciato il presidente dell'associazione di soccorso Anas Sardegna, Claudio Cugusi.

"Il primo furgone partirà dalla Fiera di Cagliari per il confine ucraino e porterà in un ospedale del quale non posso farvi il nome tutti i beni di prima necessità sanitaria che abbiamo raccolto. Perché le scorte, purtroppo, stanno già finendo. E domenica prossima si replica. Con un altro viaggio", aggiunge Cugusi, su Facebook.

L’invio di aiuti nasce dalla richiesta di una volontaria sanitaria ucraina. "Ora stiamo cercando con urgenza una sterilizzatrice e ferri chirurgici - spiega Cugusi - ma anche altre pomate e garze per ustioni”.

(Unioneonline/l.f.)

