Il nord-ovest della Sardegna nella morsa del maltempo.

Sul litorale tra Aglientu e Trinità d'Agultu e Vignola, e in particolare a Isola Rossa, si sono vissuti momenti di paura per una vera e propria tromba d'aria (GUARDA IL VIDEO), che ha spazzato via oggetti e vegetazione e provocato il fuggi fuggi generale dalle spiagge.

A Badesi, invece, la furia di vento e acqua ha travolto diverse attività, tra cui un autolavaggio, scoperchiandone la copertura (GUARDA IL VIDEO).

Ancora, nell’Oristanese l’abitato e il territorio di Bosa sono stati colpiti da un violento nubifragio (LEGGI L’ARTICOLO), che ha provocato danni e allagamenti, trasformando le strade in fiumi, con il sindaco Alfonso Marras che ha invitato la popolazione a non uscire di casa, attivando anche il Coc, il Centro operativo comunale per fare il punto sull’emergenza.

Ma l’ondata di maltempo sta facendo registrare danni e disagi anche in provincia di Sassari e nel Nuorese.

