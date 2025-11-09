«Basta tragedie, contro il pericolo degli animali vaganti sulle strade della Sardegna servono misure di sicurezza, a cominciare da barriere e dissuasori». È l’appello lanciato da numerosi sindaci – e condiviso anche da molti automobilisti – dopo il tragico incidente avvenuto sulla Sassari-Olbia, costato la vita a Ciriaco Meloni, medico di Bitti, morto in seguito a un impatto tra la sua auto e un cinghiale.

Oltre al cordoglio e alla consapevolezza che le fatalità accadono, si rinnovano le richieste a Province e Anas per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi. Sollecitati anche interventi mirati, tra cui gli abbattimenti. Anche le aziende sollecitano provvedimenti, a causa dei danni prodotti dagli animali liberi di vagare.

